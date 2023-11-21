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  4. Ronaldinho'nun başı yine dertte! Banka hesaplarına el koyan Brezilya hükümeti, hesaplarındaki toplam parayı görünce şoka uğradı

Ronaldinho'nun başı yine dertte! Banka hesaplarına el koyan Brezilya hükümeti, hesaplarındaki toplam parayı görünce şoka uğradı

21.11.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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Ronaldinho'nun başı yine dertte... Geçtiğimiz senelerde hapishaneye bile giren futbol dünyasının efsane oyuncusu Ronaldinho zor günler geçiriyor. Brezilya'da vergi borçlarını ödememesi nedeniyle tüm banka hesaplarına el koyulan Ronaldinho'nun hesabındaki parayı görenler gözlerine inanamadı.

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Ronaldinho'nun son hali içler acısı durumda... 2020 yılında Paraguay'a sahte pasaport ile gittikten sonra polisler tarafından yakalanan Brezilyalı isim, bir ay hapishane kalmış, 4 ay da bir otelde ev hapsine hüküm giymişti.

BANKA HESABINDAKİ PARA HERKESİ ŞAŞIRTTI

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The Sun'ın haberine göre, 43 yaşındaki Ronaldinho'nun banka hesaplarına Brezilya hükümeti tarafından el konuldu. Yıldız isimden vergi borcunu bu yöntemle tahsil etmek isteyen Brezilya devleti, gördüğü tablo karşısında şoka uğradı. Ronaldinho'nun tüm banka hesaplarından toplamda yalnızca 5 Sterlin çıktı.

MÜLKLERİNE BAKILIYOR

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Ronaldinho'nun banka hesaplarında para bulamayan müfettişler, yıldız ismin bu sefer de mülkleri için işlem başlattı. 2018 yılında da para cezalarını ödemediği için lüks arabalarına ve sanat eserlerine el konulan Ronaldinho'nun şimdi de Rio de Janeiro'da bulunan iki evi incelenmeye alındı.

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Ronaldinho yaşında
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