Ronaldinho'yu Survivor'a getiren Acun Ilıcalı yıldız isme meğer servet ödemiş! Yaptığı ödeme ortaya çıktı

Ünlü iş insanı ve İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yapımcısı olduğu Survivor 2024'e dünyaca ünlü eski futbolcusu Ronaldinho'yu getirirken büyük ses getirmişti.
Futbolseverlerin ekranlara kitlendiği programda, Acun Ilıcalı'nın bir bölüm konuk ettiği Ronaldinho'nun kendisine maliyeti de belli oldu.
Mediotiempo'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, programına konuk ettiği Ronaldinho'ya yaklaşık 150 bin dolar (4.6 milyon TL) ödeme yaptı.
Ronaldinho'yu programında ağırlayan Acun Ilıcalı, yaptığı sosyal medya paylaşımında dünyaca ünlü ismi, sahibi olduğu Hull City maçına da davet etmişti. Ilıcalı yaptığı paylaşımda "Değerli dostum Ronaldinho'nun Survivor'a ziyareti hepimizi çok mutlu etti. Kendisini en yakın zamanda bir Hull City maçında da görmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.