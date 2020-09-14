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Ronaldo 4 çocuğunun annesiyle evleniyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.09.2020 08:14 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun yakın zamanda hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'e 700 bin euroluk evlilik yüzüğü aldığı iddia edildi.

Ronaldo 4 çocuğunun annesiyle evleniyor

Cristiano Ronaldo uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığını ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 700 bin euro değerinde olduğu belirtildi. Yüzük haberlerinin ardından ise Ronaldo'nun Georgina ile evlilik hazırlığında olduğu gündeme getirildi.

Ronaldo'nun aldığı iddia edilen 700 bin euroluk yüzüğün futbolcular arasında eşine alınan en pahalı yüzük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez çiftinin 3'ü taşıyıcı anneden 1'i ise birlikteliklerinden dünyaya gelen 4 çocukları bulunuyor. İkili her fırsatta sosyal medya aracılığı ile birbirleriyle ve çocuklarıyla olan paylaşımları sosyal medya aracılığı ile takipçilerine gösteriyor.

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