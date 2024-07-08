Ronaldo 41 yaşını işaret etti, Dünya Kupası için herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu!

EURO 2024'ü gol atmadan tamamlarken ilk kez bir turnuvayı golsüz tamamlayan 39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

2026 yılında yapılacak olan Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayağı merak edilen Ronaldo, yaptığı açıklamayla bu konulara açıklık getirdi.

41 YAŞINI İŞARET ETTİ

Dünya Kupası başladığında 41 yaşında olacak Portekizli "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takım formasını toplam 212 kez terleten tecrübeli oyuncu, 130 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.





