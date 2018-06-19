Ronaldo 5. kez baba oluyor

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo’nun 5. çocuğuna hamile olduğu açıklandı. Ronaldo ile Rodriguez çiftinin Kasım 2017'de Alana Martina adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

Öte yandan Ronaldo'nun farklı annelerden olan Cristiano Junior, Eva Marina ve Mateo isminde 3 çocuğu daha bulunuyor. Şu ana kadar 4 çocuğu bulunan Ronaldo, hedefinin 7 çocuk yapmak olduğunu açıklamıştı.

HEDEF 7 ÇOCUK, 7 BALLON D'OR

4 Ballon d'Or'u ve 4 çocuğu olan Ronaldo, "Etrafımda ne kadar çok insan olursa, o kadar mutlu oluyorum. Çocuksuz bir hayat hiçbir şeydir. 7 çocuk ve bir o kadar da Ballon d'Or sahibi olmak istiyorum" demişti.

Ronaldo & Georgina Rodriguez çiftinin 2018 yılı içerisinde ise evleneceği konuşuluyor.

