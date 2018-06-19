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Ronaldo 5. kez baba oluyor

İSPANYA HABERLERİ  | 19.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun 5. çocuğuna hamile olduğu açıklandı.

Ronaldo 5. kez baba oluyor

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo’nun 5. çocuğuna hamile olduğu açıklandı. Ronaldo ile Rodriguez çiftinin Kasım 2017'de Alana Martina adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

Öte yandan Ronaldo'nun farklı annelerden olan Cristiano Junior, Eva Marina ve Mateo isminde 3 çocuğu daha bulunuyor. Şu ana kadar 4 çocuğu bulunan Ronaldo, hedefinin 7 çocuk yapmak olduğunu açıklamıştı.

HEDEF 7 ÇOCUK, 7 BALLON D'OR
4 Ballon d'Or'u ve 4 çocuğu olan Ronaldo, "Etrafımda ne kadar çok insan olursa, o kadar mutlu oluyorum. Çocuksuz bir hayat hiçbir şeydir. 7 çocuk ve bir o kadar da Ballon d'Or sahibi olmak istiyorum" demişti.

Ronaldo & Georgina Rodriguez çiftinin 2018 yılı içerisinde ise evleneceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Georgina Rodriguez

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Niye şaşırıyorsunuz ki!!!! Adamın her şutu gol oluyor.....
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