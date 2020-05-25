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Ronaldo ayaklarıyla basket attı

İTALYA HABERLERİ  | 25.05.2020 22:20 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo bu kez gol değil, basket atmasıyla gündeme geldi.

Ronaldo ayaklarıyla basket attı

Juventus'un yıldız oyuncusu Ronaldo antrenman sırasında ilginç bir hareket yaptı. İtalyan devinin Twitter hesabından paylaşılan bu video kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O VİDEO


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