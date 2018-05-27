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Ronaldo'dan ayrılık sinyali! Şoke eden açıklama

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, ayrılık sinyali verdi. Ronaldo, önümüzdeki günlerde geleceği ile ilgili açıklamalar yapacağını söyledi.

Ronaldo'dan ayrılık sinyali! Şoke eden açıklama

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Maçın ardından açıklamalar yapan Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında birkaç gün sonra konuşacağını söyledi ve Real Madrid'den ayrılabileceğini ima etti.

"REAL MADRID'DE OYNAMAK GÜZELDİ"

Transfer sorusunu yanıtlayan Ronaldo, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İSMİ DEĞİŞSİN"

"Finalde gol atamadığın için hayal kırıklığı yaşıyor musun?" sorusunu yanıtlayan Ronaldo, "Kim? Ben mi? En çok Şampiyonlar Ligi Kupası ve golü kimde var? Belki Şampiyonlar Ligi'nin adı CR7 Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilebilir." dedi.

FLORENTINO PEREZ'DEN YANIT

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise, "Cristiano'ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı." dedi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÇAĞRI

Ramos, Marcelo ve Benzema, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarını değerlendirdi. Ramos, "Cristiano önemli bir oyuncu. Buradan daha iyi olabileeği bir yer yok" dedi.

Marcelo, "Ronaldo'nun kalacağını düşünüyorum ancak kulüp ile onun arasında bir durum" yorumunu yaparken Benzema ise "Cristiano nereye gidiyor? Ona ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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cristiano ronaldo real madrid

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