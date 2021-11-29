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Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi! "Yalan söyledi"

29.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Ballon d'Or ödül törenine katılmayan Cristiano Ronaldo, France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaları yalanladı.

Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi! "Yalan söyledi"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Ballon d'Or galasına katılmama kararı alan Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından France Football organizasyonuna tepki gösterdi.

Ronaldo yaptığı paylaşımla France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin sözlerini hedef aldı.

PASCAL FERRE NELER SÖYLEMİŞTİ?

"Cristiano’nun tek bir amacı var, o da Messi’den daha fazla Ballon d’Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bana söyledi."

CRISTIANO RONALDO'DAN AÇIKLAMA

"Pascal Ferre yalan söyledi. Kendini ve çalıştığı yayının tanıtımını yapmak için adımı kullandı" diyen 36 yaşındaki yıldız, "Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, Fransa Futbolu'na ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygı duymadan bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez. Ve bugün yine yalan söyledi, galada olmadığımı, var olmayan bir karantinayla haklı çıkardı.

Pascal Ferre, Lionel Messi'den daha çok Ballon d'Or alarak futbolu bırakmak istediğime dair yalanlar söyledi. Kendi adını yaymak için beni kullandı. Böyle bir yalan kabul edilemez. Kariyerimin en büyük hırsı profesyonel futbolcu olmak isteyenlere örnek olmak ve adımı dünya futbolu tarihine altın harflerle yazdırmak. Kariyerimin başından beri sportmenlik ve Fair-Play'e özen gösteririm. Kazananları her zaman tebrik ederim. Bütün odak noktamı Manchester United'la sezonun kalanına çevirdim. Gerisi? Umurumda değil." ifadelerini kullandı.


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Cristiano Ronaldo
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