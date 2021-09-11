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Ronaldo'dan, Manchester United'a efsane geri dönüş

11.09.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Manchester United, Newcastle United'ı 4-1'le geçerken, Cristiano Ronaldo gollerle mücadeleye damga vurdu.

Ronaldo'dan, Manchester United'a efsane geri dönüş

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Old Trafford'da 12 yıl sonra maça çıkan Cristiano Ronaldo maça golleriyle damga vurdu. Manchester United 4-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 62. dakikada Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Newcastle United'ın tek golü 56. dakikada Javier Manquillo'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 10'a yükseltti. Newcastle United 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, West Ham United'a konuk olacak. Newcastle United, Leeds United'ı ağırlayacak.

CRISTIANO RONALDO EFSANE DÖNDÜ

Tam 12 yıl aranın ardından Old Trafford'da Manchester United formasıyla oynayan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, attığı iki golle ilk maçına damga vurdu, galibiyette önemli rol oynadı.

Cristiano Ronaldo 62 dakikada iki gol atarken, Arsenal ise 360 dakikada sadece 1 gol attı ve ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Aston Villa'dan (8) sonra en çok gol attığı 2. takım olan Newcastle United'ı (6) yine boş geçmedi.

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Manchester United formasıyla gol atan en yaşlı 3. oyuncu oldu.

  • 39 yaş, 86 gün; Ryan Giggs
  • 37 yaş, 304 gün; Paul Scholes
  • 36 yaş, 218 gün; Cristiano Ronaldo
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Premier League Manchester United
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