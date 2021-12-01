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Ronaldo'dan Messi'yi kışkırtacak olay hamle!

01.12.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi'nin 7. kez Ballon d'Or'u kazanmasının yankıları tüm dünyada sürüyor. Arjantinli yıldızın bu sene ödülü hak etmediğini düşünenler paylaşımlarıyla tepkilerini ortaya koyarken Cristiano Ronaldo'nun hamlesi büyük ses getirdi. Portekizli yıldız, Instagram'da ödülün Messi'ye verilmemesi gerektiği yönündeki bir paylaşımı beğendi ve "Gerçekler" yorumunda bulundu.

Ronaldo'dan Messi'yi kışkırtacak olay hamle!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, 2021'nin en iyi futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Arjantinli yıldızın bu ödülü hak etmediğini düşünen milyonlarca futbolsever sosyal medyada isyan ederken, Cristiano Ronaldo bu paylaşımlardan birini beğendi ve yorum yaptı.

"GERÇEKLER"

Cristiano Ronaldo bir Instagram hesabının yaptığı, "Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak." paylaşımını beğendi ve "Gerçekler" yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Lionel Messi
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