SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Ronaldo, eski günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Ronaldo, eski günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İTALYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

Şimdilerde dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo, çocukken yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo, gözyaşları içinde 12 yaşındayken parasızlık dolayısıyla yaşadıklarını anlattı.

Ronaldo, eski günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Juventus'un Portekizli dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, 12 yaşındaki özel hikayesini anlatırken gözyaşlarına engel olamadı.

Ronaldo o günleri, "12 yaşında neredeyse hiç param yoktu. Portekiz'de aynı yaş grubundaki oyuncularla birlikteydim. Benim için, ailem için zorlu bir dönemdi. Bir hamburgerci vardı, orada artık hamburgerleri dağıtıyorlardı. Edna isminde bir kadın çalışan vardı, iki kız daha vardı. Onlar bize yardım ediyordu." sözleriyle anlattı.

"OĞLUM YAŞADIKLARIMA İNANMIYOR"

O kadınlardan birinin adı Paula Leca. Paula, Ronaldo hakkında "Restoranın önüne geliyorlardı ve birkaç burger kalmışsa, yönetici onlara vermemize izin veriyordu. O çocuklardan biri de Cristiano Ronaldo'ydu. Hep zamanında restoranın önündeydi. Neredeyse her akşam restorandaydı" dedi.Ronaldo'ya kalan hamburgerleri vermelerine birçok insanın inanmadığını da söyleyen Paula, "Oğluma bu hikayeyi anlatıyorum, o bile inanmıyor. Onun annesinin Ronaldo'ya hamburger verdiğine inanması zor. Eşim bunu biliyor çünkü o beni işten almaya geliyordu ve Cristiano'yu görmüştü."

HAMBURGER ARTIKLARINI VERENLERİ UNUTMADI

Cristiano Ronaldo, o dönem Paula ile hamburgercide birlikte çalışanları, yemeğe davet ediyor ve hepsine tek tek teşekkür ediyor.Tecrübeli futbolcu, en büyük üzüntüsünün de babasının geldiği noktayı görememesi olduğunu belirterek "Dünyanın en iyisi olduğumu göremedi, ödüller aldığımı göremedi, başardığım şeyleri göremedi. Annem, kardeşlerim, oğlum bunları gördü ancak babam hiçbirini göremedi" ifadelerini kullandı.

BİR GÜN KESİNLİKLE EVLENECEĞİZ"

Ronaldo, hayat arkadaşı Georgina'nın da kendisine çok yardım ettiğini vurguladı. Yıldız futbolcu hayat arkadaşı ile ilgili "Bana çok yardım etti. O çocuklarımın annesi, benim arkadaşım. Çok fazla konuşuyoruz. Ona kalbimi açtım, o da bana açtı. Bir gün kesinlikle evleneceğiz, annemin de en büyük dileği bu" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördümPirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
Arda Turan kötü haberi duyurdu!
Arda Turan kötü haberi duyurdu!
Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor
Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor
Yılın transferi! Messi'den dünya devine 'şartlı evet'
Yılın transferi! Messi'den dünya devine 'şartlı evet'
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 12 yorum
ronaldoda olsa oda bir insan seviyoruz seni ronaldo come to yimpaş yozgat
evlilik için acele etmeyin reis, 5-6 çocuk olsun sonra evlenirsiniz, 2-3 çocuk var diye hemen evlenilir mi? gerici misiniz siz :))
Bir gün evlenecekmiş kafaya bak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Ronaldo, eski günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
"Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm"
Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm
Lazio'nun ilk hedefi Yusuf Yazıcı olacak
Lazio milli yıldızın peşinde!
Kjaer, Milan'da 'liderlik' rolünü benimsiyor
Kjaer, 'liderlik' rolünü benimsiyor
Okaka'dan Fenerbahçe cevabı
Okaka'dan Fenerbahçe cevabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.