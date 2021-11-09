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  4. Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

09.11.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona iyi başlayan ancak peş peşe mağlubiyet alan Manchester United'da ortalık karıştı. Ronaldo, takımdan ayrılmaya karar verdiğini yönetime iletti. Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'yu tutmanın yollarını arıyor.

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester City'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgi bardağı taşıran son olay oldu. Ole Gunnar Solskjaer'le bir türlü yolları ayırmayan Kırmızı Şeytanlar, faturasını ağır ödüyor. Manchester United, son 6 maçta 1 galibiyet alabildi.

ŞART KOŞTU

Real Madrid'e yakın İspanyol AS gazetesi, bomba bir haber ortaya attı. Ronaldo, bu sezon Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması halinde yönetime ayrılacağını iletti.

YOL ARANIYOR

Hocaya biraz daha sabretmek isteyen United, Ronaldo'yu takımda tutmanın yollarını arıyor. 36 yaşındaki star, bu sezon adeta tek başına takımın skor yükünü çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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