SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi

Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi

İTALYA HABERLERİ  | 26.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Juvestus'lu futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yıldız futbolcuyla birlikte yer aldığı fotoğrafına düştüğü "Evettt" notu, ikilinin yakında evlenecekleri şeklinde yorumlandı.

Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi

Yaptıkları tekne turundan paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyayı meşgul eden Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, bu kez de evlilik iddiasıyla gündeme geldi.Uzun süredir tatil yapan ünlü çift, Juventus'lu futbolcuya ait yat ile Fransa, Monaco, İspanya ve Porkekiz koylarını gezdi. Gezdikleri yerleri, sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Georgina Rodríguez, bir paylaşımına yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

ronaldo-ile-ask-yasayan-rodriguez-in-son-13542171_8444_m

EVLENİYORLAR MI?

Cristiano Ronaldo ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan güzel model, paylaşımına "Evetttt" notunu düştü. Rodriguez'in bu paylaşımı sonrası Ronaldo'nun sevgilisine evlenme teklif ettiği şeklinde yorumlandı. Georgina Rodríguez'in sonraki paylaşımlarında parmağında yüzük olması bu iddiayı güçlendirirken ikili tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ronaldo-ile-ask-yasayan-rodriguez-in-son-13542171_3260_m


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül!Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
Hakan Çalhanoğlu,12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu,12 yıllık rekoru kırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma, Pedro'yu kadrosuna kattı
Pedro'nun yeni takımı belli oldu
Hakan Çalhanoğlu Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi
Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül!
İşte Adil Rami'nin yeni takımı!
İşte Adil Rami'nin yeni takımı!
Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oldu
Mert Çetin, Hellas Verona'da
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.