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Ronaldo istememişti, Anderson Talisca gidiyor! Hem de yeni adresi: Barcelona...

15.08.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın da çok istediği ve takımı Al Nassr'daki geleceği henüz netlik kazanmayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için iddiaların ardı arkası kesilmezken, sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Arap kulüplerinden Al Nassr'da yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın geleceği henüz netlik kazanmış değil. Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız için iddiaların ardı arkası kesilmezken yeni bir gelişme daha yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ: YÖNETİM BAŞVURDU

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Geçtiğimiz gece Şenol Güneş, Talisca'nın durumuyla ilgili "Talisca özlediğini söyleyince 'o zaman gel' dedim. Zaten istekler başka gerçekler başka. Şimdi 'renkli-renksiz medyası' diyorlar, siz daha iyi bilirsiniz. Benim yalanım yok, onun da yok. Yönetim başvurdu, onlar da vermeyi düşünmüyor. Yarın ne olur bilemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO GİTMESİNİ İSTEMİYOR

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Öte yandan Talisca'nın takım arkadaşı Cristiano Ronaldo, Talisca'nın gönderilmemesi ve takımda kalması yönünde görüş belirtirken, İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

BARCELONA'YA ÖNERİLDİ

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İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Anderson Talisca, Barcelona'ya önerildi. Al-Nassr'ın forvet hattına yaptığı takviyelerden dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırabileceği ifade edildi.

Al-Nassr'da 78 maçta süre alan Anderson Talisca, 20 gol ve 4 asist kaydetti.

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