SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Ronaldo'nun annesi hastaneden taburcu oldu

Ronaldo'nun annesi hastaneden taburcu oldu

İTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 08:58 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, Mart ayı başında felç geçiren annesi Dolores Aveiro'nun iyileştiğini ve karantinada bulunduğu Madeira adasındaki evine geldiğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo'nun 65 yaşındaki annesi Dolores Aveiro, geçirdiği felçin ardından iyileşerek oğlunun evine geldi.

Portekizli yıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımda annesinin sağlığına kavuştuğunu belirtirken, "Annemin hastaneden eve dönmesi sebebiyle minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın" açıklamasını yaptı.

838

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Mart ayının başında ülkesi Portekiz'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Dolores Aveiro'yu da yanına alan Ronaldo, çocukları, sevgilisi, kız kardeşleriyle ülkesinde bulunan Madeira adasındaki özel evinde karantinada bulunuyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Yıldız futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!Yıldız futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Dolores Aveiro Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!

F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldo'nun annesi hastaneden taburcu oldu

Ronaldo annesinin sağlık durumunu açıkladı

Juventuslu futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

Yıldız futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

Gennaro Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj!

Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj

İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?

İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?

Roma, koronavirüsle mücadele için dev bağış

Koronavirüsle mücadele için dev bağış

İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı

İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.