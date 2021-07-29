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Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'tan çıplak paylaşımlar

29.07.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birlikteliği evlilikle taçlandırmayan Irina Shayk, son zamanlarda birbirinden cesur paylaşımlar yapıyor. Ünlü Rus model, kişisel Instagram hesabından peş peşe üstsüz paylaşımlar yaptı. Shayk'ın olay pozlarına etkileşim yağdı.

Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'tan çıplak paylaşımlar

Sosyal medyada son zamanlarda Irina Shayk rüzgarı eziyor. Rus model yaz döneminde birbirinden cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettiriyor.Shayk son olarak post olarak üstsüz fotoğraflarını paylaştı. Ardından bu pozları hikayeler bölümüne de ekledi.

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RONALDO İLE EVLENECEKTİ

Irina Shayk, Cristiano Ronaldo ile çok uzun birliktelik yaşamıştı. Spor ve magazinin dünyasının örnek çiftiydiler ancak ilişki evlilikle sonuçlanmadı. Irina Shayk, Ronaldo'dan sonra ilişkiler yaşasa da bu pek uzun soluklu olmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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