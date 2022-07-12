Ronaldo'nun kankası Ankaragücü'nde! Başkent ekibi Federico Macheda transferini resmen duyurdu

Yeni sezon öncesinde Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Ankaragücü Federico Macheda ile 2025 yılına kadar anlaşmaya vardı. Daha önce bir dönem PSG ve Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Jese Rodriguez'i katan Başkent ekibi, futbolseverlerin Manchester United'dan tanıdığı Federico Macheda'nın transferini açıkladı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı Lacivertlilerin son olarak Panathinaikos'ta oynayan 30 yaşındaki forvetle 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 18 resmi maçta 4 gol, 1 asistle oynayan Macheda'da artık Başkent ekibinin formasını giyecek.

MANCHESTER UNITED'DA OYNAMIŞTI!

TFF 1. Lig'de 2021/22 sezonunu 70 puan ve averajla Ümraniyespor'un önünde zirvede tamamlayarak Süper Lig bileti alan Ankaragücü; Doğukan Kaya, Pedrinho, Fıratcan Üzüm, Oğuz Ceylan, Giorgi Beridze, Anastasios Chatzigiovanis ve Jese Rodriguez'i kadrosuna katarak transfer dönemindeki iddiasını kanıtlamıştı. Manchester United altyapısından yetişen ancak forma şansı bulduğu dönemlerde İngiliz devinde beklenen performansı sergileyemeyen İtalyan golcü, Sampdoria, QPR, Stuttgart, Doncaster ve Birmingham'da geçirdiği kiralık dönemlerin ardından Temmuz 2014'te bonservisiyle Cardiff'e transfer oldu.

Bedelsiz olarak geldiği Cardiff dönemi sonrası Nottingham Forest'e kiralık giden, ardından ülkesine Novara formasıyla dönen Macheda, Eylül 2018'den beri Panathinaikos forması giyiyordu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 329 maçta 86 golle oynayan tecrübeli forvet, 22 de asist yaptı.



