Ronaldo'nun neden futbolu bırakmadığı ortaya çıktı! ''Bu yüzden pes etmiyor''

Ronaldo'nun futbolu bırakmayıp kariyerine devam etmesini Chelsea'nin eski golcüsü Adrian Mutu açıkladı.
Adrian Mutu, Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın en büyük hayalinin oğluyla aynı sahayı paylaşmak olduğunu ifade eden Mutu, 14 yaşındaki oğlu Ronaldo Jr'ı beklediğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Mutu, "Ronaldo'nun gerçek motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden pes etmiyor. Al Nassr'da bu mümkün. Real Madrid'de bu olay çok zor olurdu." dedi.