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Ronaldo'nun neden futbolu bırakmadığı ortaya çıktı! ''Bu yüzden pes etmiyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.07.2024 16:47
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39 yaşına gelen Cristiano Ronaldo, kariyerini bitirmeye hiç kararlı değil. Almanya'da oynanan EURO 2024'ü gol atamadan tamamlayan Ronaldo'nun futbolu neden bırakadığı ortaya çıktı.

Ronaldo'nun neden futbolu bırakmadığı ortaya çıktı! ''Bu yüzden pes etmiyor''

Ronaldo'nun futbolu bırakmayıp kariyerine devam etmesini Chelsea'nin eski golcüsü Adrian Mutu açıkladı.

OĞLUYLA OYNAMAK İSTİYOR!

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Adrian Mutu, Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın en büyük hayalinin oğluyla aynı sahayı paylaşmak olduğunu ifade eden Mutu, 14 yaşındaki oğlu Ronaldo Jr'ı beklediğini söyledi.

"OĞLUYLA RESMİ BİR MAÇ OYNAMAK İSTİYOR VE BU YÜZDEN PES ETMİYOR"

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Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Mutu, "Ronaldo'nun gerçek motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden pes etmiyor. Al Nassr'da bu mümkün. Real Madrid'de bu olay çok zor olurdu." dedi.

Euro 2024


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Cristiano Ronaldo euro 2024
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