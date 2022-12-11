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Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

11.12.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Portekizli Cristiano Ronaldo, gündemden düşmüyor. Çeyrek finalde karşılaştıkları Fas'a mağlup olarak kupaya veda eden Portekiz'de, son Dünya Kupası'nı çeyrek finalde elenerek tamamlayan Cristiano Ronaldo, ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken, birçok dramatik hikayeye de sahne olan dev organizasyonda bunlardan biri de çeyrek final mücadelesinde oynanan Fas ile Portekiz karşılaşmasında yaşanmıştı. Fas'a yenilerek elenen Portekiz'de son Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo ilk kez konuştu.

"BU HAYAL İÇİN ÇOK SAVAŞTIM"

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Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu dile getiren Ronaldo, "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim" yorumunu yapan Cristiano Ronaldo şunları kaydetti:

"BAĞLILIĞIM BİR AN BİLE DEĞİŞMEDİ"

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"Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti. Sıcağı sıcağına yorum yapmaya değmezdi. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi... Zaman en büyük rehberimiz olacak ve herkes kendi dersini çıkaracaktır."

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