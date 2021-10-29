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Ronaldo teknik direktör oluyor!

29.10.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu tehlikede. Norveçli menajerin alternatifleri konuşulurken İspanyol basını Cristiano Ronaldo ihtimalini yazdı.

Ronaldo teknik direktör oluyor!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Premier Lig'de Manchester United'ın yaşadığı deprem sürüyor.

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu ciddi anlamda tehlikede. Kırmızı Şeytanlar son 4 maçtan 1 puan çıkarabildi. Ancak Liverpool'a karşı Old Trafford'da alınan 5-0'lık ağır yenilgi okları Solskjaer'e çevirdi.

Premier Lig'de Tottenham ile karşılaşacak Manchester United'da bu kritik maç Ole Gunnar Solskjaer'in sonunu getirebilir. İngiliz basını çoktan Solskjaer'in alternatiflerini yazmaya başladı. Ancak en çarpıcı ihtimal İspanyol basınından geldi.

OYUNCU/ANTRENÖR MÜ OLACAK?

Sport gazetesi, Solskjaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronaldo'nun geçebileceğini iddia etti.

36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle birlikte çalıştığına vurgu yapılarak tecrübelerinden söz edildi.

Antonio Conte'den olumsuz yanıt alan Manchester United yöneticilerinin Cristiano Ronaldo'ya böyle bir teklif sunmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

Ryan Giggs, Manchester United forması giyerken son döneminde hem oyuncu hem de geçici menajerlik görevini üstlenmişti. Manchester United'ın bir başka efsanesi Wayne Rooney ise Derby County'de 2020-21 sezonunu oyuncu-menajer olarak geçirmişti.

RONALDO BU SEZON NE YAPTI?

Cristiano Ronaldo ikinci Manchester United kariyerinde şu ana kadar 8 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Premier Lig'de 5 maçta 3 gole imza atan yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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