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Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

05.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Pro Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Al Nassr'da Ronaldo ve Talisca'nın golleri sosyal medyaya damga vurdu.

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-0 kazanan Al Nassr'ın gollerini 40 ve 66.dakikalarda Ronaldo ile 55 ve 79.dakikalarda Talisca atarken maça son noktayı 90+7'de Ayman koydu.

RONALDO VE TALISCA SERİYE BAĞLADI

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Ronaldo ve Talisca ortaklığı Al Nassr'da rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Neredeyse her hafta gol atmaya başlayan bu ikilinin performansı sosyal medyada gündem olmuş durumda...

TALISCA VE RONALDO'DAN HARİKA GOLLER

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Attıkları jeneriklik gollerle kalitelerini ispatlayan Ronaldo ve Talisca ikilisi, sezonun golünü aday goller atıyor. Özellikle Talisca'nın attığı 2. gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.


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