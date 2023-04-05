Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-0 kazanan Al Nassr'ın gollerini 40 ve 66.dakikalarda Ronaldo ile 55 ve 79.dakikalarda Talisca atarken maça son noktayı 90+7'de Ayman koydu.

RONALDO VE TALISCA SERİYE BAĞLADI

Ronaldo ve Talisca ortaklığı Al Nassr'da rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Neredeyse her hafta gol atmaya başlayan bu ikilinin performansı sosyal medyada gündem olmuş durumda...

TALISCA VE RONALDO'DAN HARİKA GOLLER

Attıkları jeneriklik gollerle kalitelerini ispatlayan Ronaldo ve Talisca ikilisi, sezonun golünü aday goller atıyor. Özellikle Talisca'nın attığı 2. gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

هدددددف!⚽️

د55' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق تاليسكا



العدالة 0 × 2 النصر#العداله_النصر⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/lZG5QNgS68 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023



