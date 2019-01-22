Ronaldo'ya 23 ay hapis cezası!

Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllar arasında dört ayrı mali suç işlemekle ve 5,7 milyon Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo mahkemeye kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geldi. Güvenlik için iki İspanyol polisinin eşlik ettiği Ronaldo, yaklaşık 1 saat mahkemede kaldı. Portekizli futbolcu, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, mahkeme binası önüne gelen küçük bir hayran grubunu selamlayarak, imza verdi.
Mahkeme kaynakları tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, savcılık tarafından hakkında iki yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon avro para cezası talep edilen 33 yaşındaki Ronaldo'nun suçlamaları kabul ettiği, anlaşma yoluyla sadece para cezası ödeyerek davayı kapattığı bilgisi verildi.
Mahkemenin Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon Euro para cezası verdiği ancak Portekizli futbolcunu iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyeceği ifade edildi.
Real Madrid takımında 2009-2018 yılları arasında forma giyen ve 10 Temmuz 2018'te İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırmakla suçlanıyordu. Ronaldo, Madrid'deki davadan sonra İtalya'ya dönmek üzere özel bir araçla havaalanına gitti.
ALONSO'NUN DAVASI ERTELENDİ
İspanya'daki Madrid İl Mahkemesi, vergi kaçırmakla suçlanan eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso hakkındaki davayı, yasa değişikliğinden kaynaklanan bir sebepten dolayı erteleme kararı aldı.
Madrid İl Mahkemesi, 2010-2012 yıllarında vergi kaçırmakla suçlanan ve Savcılık tarafından hakkında 5 yıl hapis ile 4 milyon avro para cezası talep edilen Xabi Alonso ile ilgili davayı erteledi. Mahkeme, 2012 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle Alonso hakkındaki suçlamaların 2 ila 6 yıl hapis cezası içerdiğini hatırlatarak, 5 yıldan fazla olan cezalara başka bir mahkemenin bakması gerektiğini belirtti.
Mahkemenin yürüteceği yasal araştırma sonrasında davaya bakmaya yetkili olup olmadığına karar vereceği bildirildi.
Xabi Alonso'nun avukatları da anlaşma yoluyla davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istemelerine rağmen davanın ertelenmesini saygıyla karşılayıp, mahkemenin vereceği kararı bekleyeceklerini açıkladı. Üç ayrı mali suçtan vergi kaçırmakla suçlanan Xabi Alonso'nun davasında eski futbolcunun mali danışmanı ve danışmanı da yargılanıyor.
38 yaşındaki Alonso, mevcut durumda Real Madrid 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.
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