SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Ronaldo yeni adresi hayranlarını çok üzecek! Görüştüğü takım herkesi şaşırttı...

Ronaldo yeni adresi hayranlarını çok üzecek! Görüştüğü takım herkesi şaşırttı...

28.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United forması giyen ve sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir karar geldi. Cristiano Ronaldo'nun PSG'den gelen transfer teklifini reddettiği ve Roma'yla temasa geçtiği yazıldı. Bu karar sonrası Ronaldo'nun hayranları büyük bir şok yaşadı.

Ronaldo yeni adresi hayranlarını çok üzecek! Görüştüğü takım herkesi şaşırttı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Cristiano Ronaldo'ya geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1 ekinden gelen transfer teklifini geri çevirdiği ve İtalyan devi Roma ile görüştüğü öğrenildi.

CRISTIANO RONALDO PSG'Yİ REDDETTİ

f3b28dad2d294d2fa5ea8a4199c65238

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu Fransız devi Paris Saint-Germain'in takımda görmek istediği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat, Aksam.com.tr'nin İngiltere basınından aktardığı haberine göre; yıldız oyuncu PSG'den gelen teklifi reddetti.

ROMA İLE GÖRÜŞTÜ

Ronaldo

Cristiano Ronaldo'nun Roma'yla temasa geçtiği ve Jose Mourinho ile de özel olarak görüştüğü ifade edildi. Ronaldo'nun hayranları bu karar sonrası büyük bir şok yaşadı. Sosyal medyada yorum yapan Ronaldo hayranları ''Bu kadar mı düştün? Neden PSG'yi reddettin?'' yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbolda yılın skandalı!Futbolda yılın skandalı!
''Galatasaray küme düşebilirdi...''''Galatasaray küme düşebilirdi...''
Süper Lig'e 'bedavaya' geliyor!Süper Lig'e 'bedavaya' geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Stefan Kuntz'dan flaş sözler! ''Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi''

Stefan Kuntz'dan flaş sözler! ''Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi''

Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu!

Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu!

UEFA'dan Ukrayna ve Belarus kararı!

UEFA'dan Ukrayna ve Belarus kararı!

Bu teklifi reddetmek yürek ister!

Bu teklifi reddetmek yürek ister!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.