Rönesans Holding'in "Trend Topic: Sürdürülebilirlik" webinarı yoğun ilgi gördü

Rönesans Holding, bugüne kadar sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmak hedefiyle üniversitelerde düzenlediği seminerlerde 100 binden fazla gence ulaştı. Yarışmanın finalinde gerçekleştirilen "Trend Topic: Sürdürülebilirlik" isimli çevrim içi seminere (webinar) katılan her kişi adına ise TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunuldu.

Açıklamaya göre söz konusu webinarda, Next Academy Kurucusu ve Akademisyen Levent Erden ve Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır sohbetleriyle geleceğin mimar, mühendis ve şehir planlamacısı adayları için konuşmalar yaptı.

- "Gençler kendi yollarını kendileri çizecektir"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, doğayla ve bulunduğu coğrafyayla uyumlu mimarisiyle farklılaşan Baksı Müzesi hakkında bilgiler paylaştı.

Koçan, "Baksı, her insanın buluşacağı bir kültür tepesidir. İnsanların farklılığına, biricikliğine hepimiz özen göstermeliyiz. Siz özgün bir şey üretirseniz ve bunda ısrarlı olursanız merkezde ve başarılı olabilirsiniz. Bir kültürün arkasında tarih, coğrafya ve çağ vardır. Biz Baksı’da gelenekleri yan yana getirdik, coğrafyanın verilerine dikkat çektik, çağın mimarine uyum sağladık. Kadının üretime katılması doğuda yüzde 12, batıda ise yüzde 50 civarında. Yüzde 12 olan bu oranı artırmalıyız. O yüzden biz kadın ve çocukları her zaman öncelik olarak görüyoruz. Her sene atölyelerimizde çevre illerdeki çocukları toplayıp onlara burslar veriyoruz. Baksı bize insanın çok derin bir varlık olduğunu öğretti. İnsanlara kendisini temsil etme imkânı sunmamız gerekiyor. Gençler kendi yollarını kendileri çizecektir. Kadın ise hatırlayan, dayanıklı, sürdürülebilirliği olan ve yeniliğe açıktır, kadın gelecek umududur." ifadelerini kullandı.