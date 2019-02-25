Röportaj için hazırlanan haber ekibini soyup, güvenlik görevlisini vurdular

Silahlı soygun, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrinde meydana geldi.
CBS'in San Francisco haber ekibinden muhabir Joe Vazquez ve kameraman John Anglin, Oakland'da öğretmenler tarafından düzenlenen eylemde röportaj hazırlığı için haber aracının yanındayken, yanlarına park eden bir otomobilden iki kişi indi ve biri ekibe silah doğrultup, kamerayı ve tripodu vermelerini istedi. Haber ekibi, silahlı kişilere istediklerini verip, araca doğru giderken silahlı kişi ve haber ekibinin güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada güvenlik görevlisi vuruldu. Vurulan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken polis de şüphelilerin peşine düştü.
Oakland polisinin daha sonra olayla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ve vurulan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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