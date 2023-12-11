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Rosie Huntington-Whiteley çırılçıplak poz verdi! Bakan bir daha baktı

11.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Rosie Huntington-Whiteley, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü model bu defa çırılçıplak poz verdi. İngiliz modelin son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü markaların reklam yüzü olan Rosie Huntington Whiteley sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İddialı ve cesur pozlarıyla olay olan ünlü model bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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36 yaşındaki İngiliz model çırıpçıplak pozu ile adından söz ettirdi. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü isme; 'Fiziğin efsane', 'Bu nasıl bir poz', 'Büyüleyici', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞMIŞTI

Fit hali dikkat çeken ünlü model Rosie Huntington Whiteley daha önce yaptığı bir açıklamada sabahları bir litre su içtiğini belirterek, “Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerini de önlüyor” demişti.

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Spor yaparken egzersizleri karıştırdığını da söyleyen ünlü model ,"Pilates ve dansı harmanlamayı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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