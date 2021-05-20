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Rosier, Fenerbahçe iddiasına cevap verdi: Kartallar, kartallarla uçar

20.05.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile çifte kupa sevinci yaşayan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Rosier, Fenerbahçe iddiasına cevap verdi: Kartallar, kartallarla uçar

Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir haber sayfası, Rosier'e "photoshop" ile Fenerbahçe forması giydirerek, sarı-lacivertlilerin bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve iyi bir performans sergileyen futbolcuya talip olacağı iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan 24 yaşındaki sağ bek, "Kartallar kartallarla uçar." ifadelerini kullanarak kartal emojisi ve siyah-beyazlı renkleri paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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