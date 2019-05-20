Mynet Trend

Rottweiler özellikleri nelerdir? Rottweiler yavrusu fiyatı nedir, bakımı nasıl yapılır?

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 20.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Güçlü ve büyük bir köpek arayanların aklına ilk gelen cinslerden biridir rottweiler. Peki rottweiler nasıl bir köpektir? Merak edenler için rottweiler özellikleri, yavru bakımı, fiyatı ve sahiplendirme seçenekleri, tasma seçenekleri; Macar, kırma vb. Rottweiler cinsleri gibi konuları derledik.

Rottweiler özellikleri nelerdir? Rottweiler yavrusu fiyatı nedir, bakımı nasıl yapılır?

Kimileri için köpek dendimi büyük köpek akla gelir. Büyük köpek denince de özellikle Rottweiler cinsi en sevilen köpeklerden biridir. Güçlü yapısı ve boyutları ile heybetli bir köpek olan Rottweiler hem ev he de iş köpeği (bekçi, koruma vb.) olarak tercih edilmektedir. Peki Rottweiler nelerdir? Bu iri köpeğin bakımı için nelere dikkat etmek gerekir? Rottweiler yavrusu fiyat ve sahiplendirme durumu durumu nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabı detaylı Rottweiler rehberimizde...

ROTTWEILER ÖZELLİKLERİ

Adını Almana’daki Rottweil kasabasından alan bu köpeği görenlerin aklına ilk gelen şey güçtür ki bu yanlış bir izlenim değildir. Uzun ve büyük olan bu cins büyük kafaları ile yapılı köpeklerdir. Kulaklar kafaya yakın ve yatıktır. Dudakları biraz gevşektir bu yüzden biraz salya akıtma eğilimindedirler.

Safkan Rottweilerlar her daim tba rengi parçaları olan siyah renkte bir kürke sahiptir. Kısa olan bu kürkü serttir ama nadiren yumuşak tüylü bir Rottweiler yavrusu ile karşılayabilirsiniz. Kuyrukları oldukça kısadır.

Büyük köpek türlerinde yaygın olduğu üzere gelişimleri yavaştır. Tam erişkin boyutlarına 2 ile 3 yaşında varırlar. 1 yaş sonunda omuz yüksekliği ideal yüksekliğe ulaşırken yaş ilerledikçe göğüsleri genişler daha yapılı bir köpek halini alırlar.

Rottweiler köpeğinin çeşitleri ile de ilgili yaygın bir yanlışlık yapılmaktadır. İnsanlar satın almak için Macar Rottweiler yavrusu aratıyorlar ama böyle ayrı bir Rottweiler cinsi yoktur. Bu ancak Macaristan’da yetiştirilmiş bir Rottweiler olabilir ama türün standartı bellidir. Bu Almanya’da yetiştirilmiş bir Kangal’a Alman Kangal’ı demeye benziyor ki böyle bir ifade yanlıştır.

Tarihte çoban köpeği olarak yetiştirilen Rottweilerların kurt ve doberman gibi başka işçi köpeklerle olan kırmaları da ilgi çekmektedir. İşte fiziksel özellikleri...

Ağırlık:
Erkek = 38 – 61 kg
Dişi = 36 – 45 kg

Omuz Yüksekliği:
Erkek = 66 cm.
Dişi = 60 cm.

Kürk:
Uzunluk = Kısa
Karakteristiği = Düz
Renk = Siyah ve taba renk parçalar
Bakım ihtiyacı = Orta

Diğer:
Havlama oranı = Orta
Egzersiz ihtiyacı = Günde 40 dakika
Enerji Seviyesi = Çalışma köpeği olmaya uygun
Ortalama ömür = 8 - 11 yıl
Kulaklar = Kendiliğinden yatık
Kazma arzusu = Düşük
Sosyallik / İlgi ihtiyacı = Yüksek
Salya = Orta
Horlama = Düşük

ROTTWEILER BAKIMI

Bu köpeklerin aslen bekçilik ve koruma amaçlı üretildikleri unutulmamalıdır. Sosyalleşmesinde sıkıntı olmayan Rottweilerlar insanlarla ve diğer köpeklerle iyi geçinirler. Ancak erkekler biraz agresif ve dominant olabilir. Aktif ve akıllı köpekler olan Rottweilerların ciddi hasar verebilecek güce sahip oldukları unutulmamalı, sabırlı ve sıkı bir şekilde eğitilmelidirler. Bu nedenle ilk defa köpek sahibi olacaklara kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Bir büyük köpeğe göre bakımı nispeten kolaydır. Yeterli egzersiz yapmazlarsa obez olma eğilimindedirler. Pek bir tüy bakımına ihtiyaç duymazlar. Çoğu zaman haftalık bakım yeterlidir. Rottweilerlar epey salya akıtabilirler, özellikle de büyük ve sarkık dudaklı olan erkekleri.

Bu köpekler ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli şey, iyi bir aile köpeği olabilmeleri için sürekli ve yoğun sosyalliğe ihtiyaç duymalarıdır. Eğitim yavruluktan itibaren şarttır. Cesaretleri sorgulanamaz ama doğru yöne kanalize edilmelidir. Çalışmayı ve diğer köpeklerle rekabeti severler.

ROTTWEILER TASMASI NASIL OLMALI?

Oldukça iri ve güçlü bir köpek olmaları nedeniyle Rottweiler sahibi olacaklar nasıl bir tasma kullanmaları gerektiği hakkında da tavsiye araştırıyorlar. Bu sorunun net bir cevabı yok çünkü farklı tasmaların farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Boyun tasmaları kolay takılması ve köpeğin gerektiğinde sıkıca durdurulması için etkilidir. Ancak güçlü asılmalar köpeğin soluk borusuna zarar verme tehlikesi barındırır.

Koşum ya da göğüs tasmaları ise gücün daha iyi dağılmasını sağlar ve köpeğin zarar görmesinin önüne geçer. Ancak köpeğin ipe daha sıkı asılmasına da yardımcı olur ve köpeği durdurmayı zorlaştırabilir.

Bazı Rottweiler sahipleri gladyatör tasma denilen bir tasarım da tercih ediyorlar. Normal göğüs tasmalarından farklı olarak bu tasma ların ön kısmında geniş bir panel ve tasmanın üzerinde dikenler olabilmektedir. Oldukça agresif görünümlü bir tasmadır.

Sıkmaya yarayan zincir tasmalar ise eğitimde kullanılmaktadır.

ROTTWEILER YAVRUSU FİYATI VE SAHİPLENDİRME

Safkan, bakımı ve aşıları yerinde bir Rottweiler sahibi olmak isterseniz yetkili evcil hayvan satıcılarına başburabilirsiniz. İnternette yavru satışı ilanları yer almaktadır ki bu ilanlardan fiyatlar 3500 TL’den 500’ TL’ye kadar çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca sosyal medyada köpek severlerin gruplarını takip ederek Rottweiler yavrusu sahiplendirmek isteyenlerle temasa geçebilirsiniz.

ROTTWEILER CİNSİNİN TARİHÇESİ

Bilinen en eski köpek ırklarından bir tanesidir. Geçmişi Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Sürü gütme ve bekçilik için yetiştirilen bu köpekler çalışma özelliklerini günümüzde de korumaktadır. Tarihte Alp dağlarını aşan Roma ordularının yanındaki hayvan sürülerini gütmüş ve kafilede bulunan insanları korumuşlardır.

Romalı tarihçi Cornelius’a göre, Romalılar 1. yüzyılda bugünkü Almanya’yı işgal ederken köpekler, koyunlara nöbet tutmak zorunda kalmışlardı. Bu köpekler, 74 yılında da Alp dağlarının eteklerinde bulunan Rottweil şehrinde Romalılar tarafından kurulan kalede yetiştirilmeye başlandı. 300 yıl boyunca bu Romalı çoban köpekleri ile yerli çoban köpekler çiftleştiriliyordu.

Şehrin stratejik önemi nedeniyle Rottweil hızla büyük bir koyun satış merkezi haline gelmişti. Dolayısıyla çok sayıda çoban köpeğine ihtiyaç duyulurdu. Koyun besleyen kasapların Rottweiler’i tercih etmeleri nedeniyle bu köpek ‘Alman Kasap Köpeği’ olarak da adlandırılırdı. Kasaplar bu ırka o kadar çok güveniyordu ki, bara giderken içi altın para dolu torbaları Rottweiler’in boynuna bağladıkları söylenir.

Bekçilik görevi üstlenen Rottweiler, zamanla seyyar satıcıları tarafından da tercih edilirdi. Endüstri dönemiyle birlikte çoban ve bekçi köpeklere olan ihtiyaç azalmıştı. 1900’lü yıllarda nesli tükenmek üzere olan Rottweiler ırkı, 20. yüzyılın sonlarında yeniden popüler hale geldi. 1910 yılında Hamburg şehrinin polis şefi Hans Kruher, Rottweiler köpeğini sarhoş gemicilerin dağılmasını sağlamak amacıyla kullanırdı. Polisler için bu ırk, güvenilirliği ve gücü açısından çok önemliydi ve çiftleştirmeler bu doğrultuda gerçekleşiyordu. Aynı yılda Alman polisi, Alman Çoban ve Doberman ırklarının yanı sıra Rottweiler ırkını da resmi polis köpek ırkı olarak ilan etti.


PARTNERDünyanın en büyük havuzu burada!Dünyanın en büyük havuzu burada!
Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyonSultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon
Dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldüDünyanın en zehirlisi! Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rottweiler Rottweiler özellikleri Rottweiler yavrusu Rottweiler bakımı fiyat

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...

Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada yılan sokması ne demek? Rüyada yılan ısırması ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada yılan ısırması ne anlama gelir?

Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon

Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon

Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü

Dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de 10 ay sonra tekrar görüldü

'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin lira

Bir zamanlar onu reddeden erkekler şimdi peşinden koşuyor!

Bir zamanlar onu reddeden erkekler şimdi peşinden koşuyor!

Belediye işçisinin tehlikeli Kızılırmak temizliği! Korku dolu gözlerle izlediler

Elinde kürekle nehre girdi! Korku dolu gözlerle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.