Rottweiler özellikleri nelerdir? Rottweiler yavrusu fiyatı nedir, bakımı nasıl yapılır?

Kimileri için köpek dendimi büyük köpek akla gelir. Büyük köpek denince de özellikle Rottweiler cinsi en sevilen köpeklerden biridir. Güçlü yapısı ve boyutları ile heybetli bir köpek olan Rottweiler hem ev he de iş köpeği (bekçi, koruma vb.) olarak tercih edilmektedir. Peki Rottweiler nelerdir? Bu iri köpeğin bakımı için nelere dikkat etmek gerekir? Rottweiler yavrusu fiyat ve sahiplendirme durumu durumu nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabı detaylı Rottweiler rehberimizde... ROTTWEILER ÖZELLİKLERİ Adını Almana’daki Rottweil kasabasından alan bu köpeği görenlerin aklına ilk gelen şey güçtür ki bu yanlış bir izlenim değildir. Uzun ve büyük olan bu cins büyük kafaları ile yapılı köpeklerdir. Kulaklar kafaya yakın ve yatıktır. Dudakları biraz gevşektir bu yüzden biraz salya akıtma eğilimindedirler. Safkan Rottweilerlar her daim tba rengi parçaları olan siyah renkte bir kürke sahiptir. Kısa olan bu kürkü serttir ama nadiren yumuşak tüylü bir Rottweiler yavrusu ile karşılayabilirsiniz. Kuyrukları oldukça kısadır.

Büyük köpek türlerinde yaygın olduğu üzere gelişimleri yavaştır. Tam erişkin boyutlarına 2 ile 3 yaşında varırlar. 1 yaş sonunda omuz yüksekliği ideal yüksekliğe ulaşırken yaş ilerledikçe göğüsleri genişler daha yapılı bir köpek halini alırlar. Rottweiler köpeğinin çeşitleri ile de ilgili yaygın bir yanlışlık yapılmaktadır. İnsanlar satın almak için Macar Rottweiler yavrusu aratıyorlar ama böyle ayrı bir Rottweiler cinsi yoktur. Bu ancak Macaristan’da yetiştirilmiş bir Rottweiler olabilir ama türün standartı bellidir. Bu Almanya’da yetiştirilmiş bir Kangal’a Alman Kangal’ı demeye benziyor ki böyle bir ifade yanlıştır. Tarihte çoban köpeği olarak yetiştirilen Rottweilerların kurt ve doberman gibi başka işçi köpeklerle olan kırmaları da ilgi çekmektedir. İşte fiziksel özellikleri... Ağırlık:

Erkek = 38 – 61 kg

Dişi = 36 – 45 kg Omuz Yüksekliği:

Erkek = 66 cm.

Dişi = 60 cm. Kürk:

Uzunluk = Kısa

Karakteristiği = Düz

Renk = Siyah ve taba renk parçalar

Bakım ihtiyacı = Orta Diğer:

Havlama oranı = Orta

Egzersiz ihtiyacı = Günde 40 dakika

Enerji Seviyesi = Çalışma köpeği olmaya uygun

Ortalama ömür = 8 - 11 yıl

Kulaklar = Kendiliğinden yatık

Kazma arzusu = Düşük

Sosyallik / İlgi ihtiyacı = Yüksek

Salya = Orta

Horlama = Düşük

ROTTWEILER BAKIMI Bu köpeklerin aslen bekçilik ve koruma amaçlı üretildikleri unutulmamalıdır. Sosyalleşmesinde sıkıntı olmayan Rottweilerlar insanlarla ve diğer köpeklerle iyi geçinirler. Ancak erkekler biraz agresif ve dominant olabilir. Aktif ve akıllı köpekler olan Rottweilerların ciddi hasar verebilecek güce sahip oldukları unutulmamalı, sabırlı ve sıkı bir şekilde eğitilmelidirler. Bu nedenle ilk defa köpek sahibi olacaklara kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Bir büyük köpeğe göre bakımı nispeten kolaydır. Yeterli egzersiz yapmazlarsa obez olma eğilimindedirler. Pek bir tüy bakımına ihtiyaç duymazlar. Çoğu zaman haftalık bakım yeterlidir. Rottweilerlar epey salya akıtabilirler, özellikle de büyük ve sarkık dudaklı olan erkekleri. Bu köpekler ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli şey, iyi bir aile köpeği olabilmeleri için sürekli ve yoğun sosyalliğe ihtiyaç duymalarıdır. Eğitim yavruluktan itibaren şarttır. Cesaretleri sorgulanamaz ama doğru yöne kanalize edilmelidir. Çalışmayı ve diğer köpeklerle rekabeti severler.

ROTTWEILER TASMASI NASIL OLMALI? Oldukça iri ve güçlü bir köpek olmaları nedeniyle Rottweiler sahibi olacaklar nasıl bir tasma kullanmaları gerektiği hakkında da tavsiye araştırıyorlar. Bu sorunun net bir cevabı yok çünkü farklı tasmaların farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Boyun tasmaları kolay takılması ve köpeğin gerektiğinde sıkıca durdurulması için etkilidir. Ancak güçlü asılmalar köpeğin soluk borusuna zarar verme tehlikesi barındırır. Koşum ya da göğüs tasmaları ise gücün daha iyi dağılmasını sağlar ve köpeğin zarar görmesinin önüne geçer. Ancak köpeğin ipe daha sıkı asılmasına da yardımcı olur ve köpeği durdurmayı zorlaştırabilir. Bazı Rottweiler sahipleri gladyatör tasma denilen bir tasarım da tercih ediyorlar. Normal göğüs tasmalarından farklı olarak bu tasma ların ön kısmında geniş bir panel ve tasmanın üzerinde dikenler olabilmektedir. Oldukça agresif görünümlü bir tasmadır. Sıkmaya yarayan zincir tasmalar ise eğitimde kullanılmaktadır. ROTTWEILER YAVRUSU FİYATI VE SAHİPLENDİRME Safkan, bakımı ve aşıları yerinde bir Rottweiler sahibi olmak isterseniz yetkili evcil hayvan satıcılarına başburabilirsiniz. İnternette yavru satışı ilanları yer almaktadır ki bu ilanlardan fiyatlar 3500 TL’den 500’ TL’ye kadar çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca sosyal medyada köpek severlerin gruplarını takip ederek Rottweiler yavrusu sahiplendirmek isteyenlerle temasa geçebilirsiniz.

ROTTWEILER CİNSİNİN TARİHÇESİ Bilinen en eski köpek ırklarından bir tanesidir. Geçmişi Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Sürü gütme ve bekçilik için yetiştirilen bu köpekler çalışma özelliklerini günümüzde de korumaktadır. Tarihte Alp dağlarını aşan Roma ordularının yanındaki hayvan sürülerini gütmüş ve kafilede bulunan insanları korumuşlardır. Romalı tarihçi Cornelius’a göre, Romalılar 1. yüzyılda bugünkü Almanya’yı işgal ederken köpekler, koyunlara nöbet tutmak zorunda kalmışlardı. Bu köpekler, 74 yılında da Alp dağlarının eteklerinde bulunan Rottweil şehrinde Romalılar tarafından kurulan kalede yetiştirilmeye başlandı. 300 yıl boyunca bu Romalı çoban köpekleri ile yerli çoban köpekler çiftleştiriliyordu. Şehrin stratejik önemi nedeniyle Rottweil hızla büyük bir koyun satış merkezi haline gelmişti. Dolayısıyla çok sayıda çoban köpeğine ihtiyaç duyulurdu. Koyun besleyen kasapların Rottweiler’i tercih etmeleri nedeniyle bu köpek ‘Alman Kasap Köpeği’ olarak da adlandırılırdı. Kasaplar bu ırka o kadar çok güveniyordu ki, bara giderken içi altın para dolu torbaları Rottweiler’in boynuna bağladıkları söylenir.