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RTÜK cezasının ardından Hasan Can Kaya ilk defa konuştu: Muhafazakarlar da muhalifler de izliyor

05.01.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programıyla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya, RTÜK'ün programın yayınlandığı Exxen platformuna ceza kesmesinden sonra ilk defa konuştu. Hasan Can Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyor. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm" dedi.

RTÜK cezasının ardından Hasan Can Kaya ilk defa konuştu: Muhafazakarlar da muhalifler de izliyor

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası hakkında açıklamalar yaptı.

Sessizliğini bozan ünlü komedyen, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil" açıklamalarında bulundu.

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"MUHAFAZAKARLAR DA BENİ İZLİYOR"

Snob Magazin'in haberine göre Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyor. Bunların hepsi bizim programda yan yana gülüp eğlenirler. Konuşanlar izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim bence. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı.
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Konuşanlar programında mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu tespit eden RTÜK, Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Exxen
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