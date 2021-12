Hedefteki adam Hasan Can Kaya’nın gizlediği hastalığı ne?

Hasan Can Kaya, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla üne kavuştu. Stan up şovuyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya, bir süre sonra Exxen adlı platformda kendi programını yapmaya başladı.

Programında bir seyircinin ailesine ettiği küfürle gündem olan komedyen Hasan Can Kaya hakkında RTÜK, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' diyerek program hakkındaki kararını duyurdu.

HASAN CAN KAYA, KOPROLALİ HASTASI MI?

Eleştiri oklarının hedefindeki isim Hasan Can Kaya hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Arif Hür’ün iddiasına göre, ünlü komedyen koprolali hastalığı ile mücadele ediyor.

Arif Hür’ün yazısına göre; "Üzülerek söylüyorum ki; Sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar adlı programda konuklarına ve ortaya fütursuzsa küfürler eden Hasan Can Kaya'nın Koprolali hastalığı ile mücadele ettiği çok aşikâr. Tourette sendromunun bir özelliği olan Koprolali, istemsiz şekilde küfür etme ve saldırgan sözler söyleme rahatsızlığıdır. Dilerim Hasan Can Kaya ve onun bazı hayranları en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulur."

KOPROLALİ HASTALIĞI NEDİR?

İlginç bir hastalık olan Koprolali, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir. Bu sözler özellikle ırkçı hakaretleri ve cinsel küfürleri içermektedir. Koprolali, birilerine sövmekten veya onları aşağılamaktan farklı bir şeydir. Çünkü Koprolalide istemsiz bir davranış vardır ve bunu yaşayan kişilere bu konuşma tarzı oldukça rahatsız edici gelmektedir.