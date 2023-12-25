RTÜK inceleme başlatmış, mekan çekimleri iptal edilmişti! Kızıl Goncalar'a bir engel de Aile Bakanlığı'ndan geldi

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın rol aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi yayınlanır yayınlanmaz tepkilerin hedefi olmuş ve yapılan eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçmişti. İddialara göre vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni de diziye dair eleştirilerin artması ile birlikte iptal edilmişti.

Bu akşam ikinci bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kızıl Goncalar'a bir engel de Aile Bakanlığı'ndan geldi. Faniler adlı hayali bir tarikatın hikâyesini anlatan Kızıl Goncalar dizisinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinleri de iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile Bakanlığı, Kızıl Goncalar dizisinin çekim iznini iptal etti ve set durdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı milyonlarca lira harcanarak yeniden dekore edilen iki mekanındaki çekim izinleri bütün ödemeleri yapıldığı halde geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti.

Dizinin doktor Levent’i Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin çekildiği mekandaki çekim izinleri bizzat gelen talimatla iptal edildi. Set ikinci kez durdu. Çekimler için yeni mekan arayışı ise başladı.







