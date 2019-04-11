Mynet Trend

RTÜK o programları affetmedi! Ceza yağdı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 11.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dini inançları ve milleti aşağılayan ifadelere programlarında yer verdiği için Ulusal 1 ve RS FM'e idari para cezası verdi. Öte yandan RTÜK, Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisine de ceza verdi.

RTÜK o programları affetmedi! Ceza yağdı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, anayasal bir hak olan inanç özgürlüğüne karşı yayın yapan kanallar, bölücü ifadelere programında yer verenler, sağlık çalışanlarına şiddet içeriği olan diziler mercek altına alındı.

Üst Kurul, Ulusal 1 kanalında yayınlanan "Nasıl Yani?" isimli tartışma programında, programın sunucusu Gülgün Feyman ve konukların kullandığı "Bunlar, camilerden başlayarak halkı, çocukları dini eğitime sokarak kul yetiştirmeye çalışıyorlar, teknolojiyi safsata bilimiyle mi üretecekler, din bilgisiyle mi üretecekler?" ifadelerini eleştiri sınırları ötesinde İslam'ı aşağılayan, inanan insanları küçük düşüren, toplumda ayrımcılık yaratan sözler olarak değerlendirerek, Ulusal 1 kanalına idari para cezası uyguladı.

RTÜK, RS FM İstanbul radyosunda, program esnasında sunucunun "2019 bütçesinde 5 fen lisesi, 151 Anadolu lisesi, 160 küsur da imam hatip lisesi yapılması için planlama var" sözlerine karşılık, program konuğu Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Efendim bakın bunu yapan millet deprem tarafından ezilmeye müstahak" ifadelerini yasaya aykırı buldu.

Üst Kurul, bahsi geçen ifadelerin insan onurunu ayaklar altına aldığını değerlendirerek, bu sözleri yayınlayan RS FM'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

DİZİ FİLMLERDE AHLAK DIŞI İLİŞKİLERE GEÇİT YOK

FOX Life kanalında yayınlanan "9-1-1" isimli diziyi de inceleyen Üst Kurul, dizide yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntülerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vardı. RTÜK, eşcinsel birliktelikleri olağan gösteren "9-1-1" dizisini yayınlayan FOX Life'a 3 kez program durdurma cezası uyguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET AFFEDİLMEDİ

RTÜK, Kanal D'de yayınlandığı tarihten bu yana 10 bini aşkın şikayet alan "Zalim İstanbul" dizisinin, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği'nin de başvurusuyla yayın içeriklerini inceledi.

Üst Kurul, dizide sağlıkta şiddetin olağan gösterilerek hekimlere yönelik tehdit içeren ifadelere yer verilmesi ve şiddeti özendiren sahnelerin 6112 sayılı yasaya aykırı olduğu kanaatine vararak, Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.

YAYINLARDA BÖLÜCÜ İFADELERE ÜST SINIRDAN CEZA

"Tele 1"de canlı yayınlanan HDP Grup Toplantısında sarf edilen "Kürdistan" ifadesini inceleyen Üst Kurul, kanala üst sınırdan idari para cezası verdi.

Üst Kurul, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin TBMM'deki Grup Toplantısında, "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" ifadelerini kullanarak, Türkiye'yi doğu ve batı olarak ikiye bölerek ülkenin doğusunu "Kürdistan" olarak nitelendirdiği sözlerini inceledi.

Sözlerin, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin a bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle, Tele 1 kanalına üst sınırdan idari para cezası verildi.

(AA)

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
İlk izlenimde şaha kalkmak için bu 12 hatadan uzak durun! İlk izlenimde şaha kalkmak için bu 12 hatadan uzak durun!
Cezaevinden kaçıp dehşet saçtıCezaevinden kaçıp dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
RTÜK rtükten ceza Zalim İstanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tükenmez kalem kapaklarındaki bu delik ne işe yarıyor?

Tükenmez kalem kapaklarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

İlk izlenimde şaha kalkmak için bu 12 hatadan uzak durun!

İlk izlenimde şaha kalkmak için bu 12 hatadan uzak durun!

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı

Kars'ta akbabalar görüntülendi! Böylesi daha önce olmamıştı

Kars'ta görüntülendi! Daha önce olmamıştı

Adana'da şoke eden olay! Kafasında bıçakla hastaneye kaldırıldı, eşinin iddası şaşırttı

Kafasında bıçakla hastaneye kaldırıldı

Keçinin ve gencin ekmek inadı!

Keçinin ve gencin ekmek inadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.