RTÜK o programları affetmedi! Ceza yağdı

RTÜK, RS FM İstanbul radyosunda, program esnasında sunucunun "2019 bütçesinde 5 fen lisesi, 151 Anadolu lisesi, 160 küsur da imam hatip lisesi yapılması için planlama var" sözlerine karşılık, program konuğu Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Efendim bakın bunu yapan millet deprem tarafından ezilmeye müstahak" ifadelerini yasaya aykırı buldu.

Üst Kurul, Ulusal 1 kanalında yayınlanan "Nasıl Yani?" isimli tartışma programında, programın sunucusu Gülgün Feyman ve konukların kullandığı "Bunlar, camilerden başlayarak halkı, çocukları dini eğitime sokarak kul yetiştirmeye çalışıyorlar, teknolojiyi safsata bilimiyle mi üretecekler, din bilgisiyle mi üretecekler?" ifadelerini eleştiri sınırları ötesinde İslam'ı aşağılayan, inanan insanları küçük düşüren, toplumda ayrımcılık yaratan sözler olarak değerlendirerek, Ulusal 1 kanalına idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, anayasal bir hak olan inanç özgürlüğüne karşı yayın yapan kanallar, bölücü ifadelere programında yer verenler, sağlık çalışanlarına şiddet içeriği olan diziler mercek altına alındı.

Üst Kurul, bahsi geçen ifadelerin insan onurunu ayaklar altına aldığını değerlendirerek, bu sözleri yayınlayan RS FM'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

DİZİ FİLMLERDE AHLAK DIŞI İLİŞKİLERE GEÇİT YOK

FOX Life kanalında yayınlanan "9-1-1" isimli diziyi de inceleyen Üst Kurul, dizide yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntülerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vardı. RTÜK, eşcinsel birliktelikleri olağan gösteren "9-1-1" dizisini yayınlayan FOX Life'a 3 kez program durdurma cezası uyguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET AFFEDİLMEDİ

RTÜK, Kanal D'de yayınlandığı tarihten bu yana 10 bini aşkın şikayet alan "Zalim İstanbul" dizisinin, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği'nin de başvurusuyla yayın içeriklerini inceledi.

Üst Kurul, dizide sağlıkta şiddetin olağan gösterilerek hekimlere yönelik tehdit içeren ifadelere yer verilmesi ve şiddeti özendiren sahnelerin 6112 sayılı yasaya aykırı olduğu kanaatine vararak, Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.