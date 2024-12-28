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RTÜK radarına onlar da girdi... Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi'ne ceza kesildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 11:12
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara karşı incelemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 4 diziye birden ceza kesen RTÜK fenomen 2 diziye daha ceza kesti.

RTÜK radarına onlar da girdi... Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi'ne ceza kesildi

RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için harekete geçti.

Geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası kesildi. Durdurma cezaları kanallara tebliğ edildi ve uygulanmaya başlandı.

2 DİZİYE DAHA CEZA KESİLDİ

2023 yılında toplam 88 milyon 480 bin 826 TL para ve 1.289 kere de yayın durdurma cezası kesen RTÜK, 2024 yılı bitmeden 2 diziye ceza verdi.

şakir paşa

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; RTÜK radarına bu defa NOW TV'de yayınlanan iki fenomen dizi takıldı. Kızıl Goncalar ve önceki gün çıkan yangında platosu kül olan Şakir Paşa Ailesi dizilerine yüzde 3 idari para cezası verildi.

KIZIL

CEZALAR UYGULANMAYA BAŞLANDI

RTÜK tarafından kesilen cezalar uygulanmaya başlandı. Star TV’nin Sahipsizler dizisine verilen ceza 1 Ocak ve 8 Ocak, Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisine verilen ceza 27 Aralık ve 3 Ocak, Show TV’nin Deha dizisine verilen ceza ise 5 Ocak ile 12 Ocak’ta uygulanacak.

Bu tarihlerde dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak ve kanallar RTÜK tarafından gönderilen belgeselleri yayınlanacak. Kanallar daha sonra ise yılbaşı reklam tatiline girecek.

Anahtar Kelimeler:
rtük Kızıl Goncalar Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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