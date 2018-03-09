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RTÜK, Seda Sayan'ın o sözlerine en ağır cezayı verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Sperm bankası ile ilgili sözleriyle tepki toplayan Seda Sayan'a RTÜK'ten ağır ceza geldi

RTÜK, Seda Sayan'ın o sözlerine en ağır cezayı verdi

Programında "Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?" sorusunu cevaplayan eski manken Ece Gürsel'e "Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!’ İnşaatlara git" demişti.

Ece Gürsel'den şoke eden Seda Sayan açıklamasıEce Gürsel'den şoke eden Seda Sayan açıklaması

Seda Sayan'a tüm Türkiye'den tepki yağdı. Sayan'ın sözleri üzerine RTÜK de harekete geçti ve "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! DurmuyorSeda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan rtük

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
program durdurmak yerine bunun gibi vasifsiz vizyonsuz insanlara yain asagi getirilmeli.. lafa gelince cok duarli olan tv kanallarimiz biraz fazla reyting yapicam diye her türlü karaktersize program yaptiriyorlar..
he bir de Hülya Avşar'a ceza verin
insanın aklı neyise, zikri de o olur.
Avam avam basit basit laflar. Kılavuzu karga olanın demişler.
harekete geç ozaman,seni bekliyorlardır!
ne dedi ki arkadaş,kadın mantıklı konuşmuş ne var bunda
Beyin önemli değil zaten memlekette..
ekranlara çıkarmayın bu edepsiz bayanı en önemli vereceginiz karar bu..
RTÜK denen kurum sanki her şeyi tam anlamı ile yapmışta sanki bir de seda Sayan ile uğraşmaya başladılar..
kadın trilyonları cebe indirmiş.bu saatten sonra ceza yese ne programlara çıkmasa ne
O benim sedaaa ablam, bişey olmaz ona...
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