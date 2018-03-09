RTÜK, Seda Sayan'ın o sözlerine en ağır cezayı verdi

Programında "Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?" sorusunu cevaplayan eski manken Ece Gürsel'e "Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!’ İnşaatlara git" demişti.

Seda Sayan'a tüm Türkiye'den tepki yağdı. Sayan'ın sözleri üzerine RTÜK de harekete geçti ve "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?