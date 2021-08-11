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RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza!

11.08.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'a RTÜK'ten ceza geldi. İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in başrollerini oynadığı Aşk Mantık İntikam için para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan(RTÜK) yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.

"Aşk Mantık İntikam" dizisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

KORE DİZİSİNDEN UYARLANDI

Güney Kore’nin iddialı yapımı Canning Single Lady olan diziden uyarlandı. Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu ve senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsay'ın kaleme aldığı dizi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor.

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AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra dar geçimli bir ailenin çocuğudur. Hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan, bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar. Ozan, ondan nefret etse de aslında duyguları bitmemiştir. İkili intikam ateşiyle tutuşurken aşk ateşine düşer.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Mantık İntikam dizisi
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