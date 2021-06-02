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RTÜK'ten Masumiyet dizisine kadına şiddet cezası!

02.06.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK tarafından "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verildi.

RTÜK'ten Masumiyet dizisine kadına şiddet cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısında, Masumiyet dizisi hakkında hazırlanan rapor görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda, başka bir kadınla evlilik arifesinde olan dizinin zengin karakterinin bir çalışanı ile yaşadığı ilişkide çıkan bir tartışmada, hamile olan kadını sandalyeyle dövmesi ve faili meçhul bir şekilde ağır yaralı olarak arabadan atması sahnelerini içeren Masumiyet dizisinin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verildi.

Üst Kurul, bu sahneler nedeniyle diziyi yayınlanan FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. (AA)

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