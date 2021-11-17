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RTÜK'ten Roman vatandaşların şikayetlerine konu olan diziye ceza

17.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu'nun "Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlere yer verildiği" şikayetleri üzerine "Üç Kuruş" isimli diziyi inceleyen RTÜK, diziyi yayımlayan Show TV'ye idari para ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

RTÜK'ten Roman vatandaşların şikayetlerine konu olan diziye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlere yer verildiği şikayetleri üzerine incelemeye aldığı "Üç Kuruş" isimli dizi için Show TV'ye idari para cezası verdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu'nun "Üç Kuruş" isimli dizide Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler yer aldığı gerekçesiyle üst kurula şikayette bulunduğu anımsatıldı.

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KÜFÜR, KAVGA, KADINI AŞAĞILAMA...

Dizinin söz konusu şikayetler üzerine üst kurul toplantısında mercek altına alındığı bildirilen açıklamada, dizideki argo kullanımının yoğunluğu, kavga görüntülerinin sıklığı ile kadını aşağılayan ve güçsüz gösteren sahnelerin yasa ihlali olarak değerlendirildiği belirtildi.

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Açıklamaya göre, kadına yönelik şiddet, taciz ve karşılıklı şiddet ile ilgili sahnelerin izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olabileceği kanaatiyle diziyi yayımlayan Show TV'ye ağır idari para cezası verilmesine hükmedildi.

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NE OLMUŞTU?

Roman dernekleri adına bir konuşma yapan Sinan Karaca Öztürk, dizi hakkında RTÜK'e şikayette bulunduklarını açıklayarak, "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkes ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız." demişti.
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