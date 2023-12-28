RTÜK'ün Kızıl Goncalar kararı gündemde: Özgür Demirtaş'tan RTÜK'e tepki: İki tarafı da eleştiriyor

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yarattı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden oldu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diziyle ilgili şikayetleri incelediğini açıklamıştı. CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanalllarına verdiği cezaları sosyal medyadan paylaştı.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği belirtildi.

"BEN DİZİYİ ÇOK SEVDİM"

Söz konusu karara tepki yağarken, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neden? neden?

Ben diziyi çok sevdim. Düşünülenin aksine iki tarafa da giydiriyor.

İki tarafı da eleştiriyor. O muhteşem sahne 28 Şubatçılar ile Tarikatların nasıl aynı şekilde hatalı olduklarını ispatlıyor.

Dizi devam etmeli gerekiyorsa Youtube’a konmalı. İzlenme rekorları kıracaktır."









