RTÜK yasağı iletildi ama... Son anda vazgeçildi! Yabani dizisi için şaşırtan karar

RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da ekrana gelen Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de izleyicisinin karşısına çıkan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası kesti.

Büyük ses getiren durdurma cezalarının ardından NOW’da ekrana gelen Yabani dizisi için final kararı da ortaya çıktı. RTÜK yasağının NOW TV'ye tebliğ edildiği ve dizinin bu cumartesi ve haftaya cumartesi yayınlanmayacağı öğrenilmişti.

SON ANDA VAZGEÇİLDİ

Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; RTÜK yasağının önümüzdeki haftadan itibaren uygulanacağı ve 7 Aralık’ta (bugün) dizinin 49. bölümünün yayınlanacağı açıklandı.

14 ve 21 Aralık’ta RTÜK yasağı nedeniyle ekrana gelmeyecek olan Yabani dizisi 28 Aralık’ta 50. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

FİNAL TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Yabani dizisi büyük finalini ocak ayında her yıl kanalların reklam fiyat ayarlaması nedeniyle vereceği aranın ardından 51. bölümüyle yapacak.