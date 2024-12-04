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RTÜK yasağı kanala iletildi! Final kararı yeniden gündemde! Bu hafta ve haftaya...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 13:26
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları ve diziler için çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları ve yayın durdurma cezası verdi. Ceza alan yapımlardan biri de Now Tv ekranlarında yayınlanan Yabani dizisi oldu. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanan dizi için RTÜK yasağı sonunda kanala iletti.

RTÜK yasağı kanala iletildi! Final kararı yeniden gündemde! Bu hafta ve haftaya...

RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası verdi.

Büyük ses getiren durdurma cezalarının ardından NOW’da ekrana gelen Yabani dizisi için final kararı da yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelen dizi için yayın durdurma cezası artık kanala iletildi.

RTÜK

BU HAFTA VE HAFTAYA...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kararın dün kanala tebliğ edildiği ve bu nedenle bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller yayınlanacak.

YABANİİ

Aralık sonunda 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de bu sebepten ötürü değişti. Her yılbaşından sonra verilen reklam arasının süresine göre final tarihi yeniden belirlenecek.

Öte yandan Arka Sokaklar Sahipsizler ve Deha dizileri nedeniyle Kanal D Show TV ve Star TV’ye henüz RTÜK cezasının iletilmediği kulislerde konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
rtük yabani
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