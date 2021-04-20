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  4. Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a silahla kasten yaralama dahil pek çok suçlama

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a silahla kasten yaralama dahil pek çok suçlama

20.04.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y.'ye şiddet uygulayarak, basit cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, mütalaa hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Müşteki B.Y. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Bütün suçlardan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a silahla kasten yaralama dahil pek çok suçlama

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ile müşteki B.Y. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Şikayetçi avukatı Fatih Uzun, müvekkili B.Y.'nin sanığın çocuğa yönelik en ufak bir hakareti olmadığını belirterek, "Olay kısa bir süre zarfında gerçekleşmiştir. Birden fazla suça sebebiyet veren eylemler vardır. Sanığın suçu kabul etmemesi suçun oluşmadığı anlamına gelmez. İsnat edilen bütün eylemleri gerçekleştirdiği sabittir, bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Müşteki B.Y. ise "Sanıktan şikayetçiyim, bütün suçlardan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatılıyor. Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı öne sürülen iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı iddia ediliyor. İddianamede Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından toplam 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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