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Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suç dosyasında yok yok!

20.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suç dosyasında yok yok!

Üsküdar'daki polisin yaptığı operasyonda evinde 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Arkun, hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun'ın evine polis bu akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi.

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ESRAR BULUNDU!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar'daki evine düzenlediği baskında yapılan aramada 1 gram esrar bulunan Arkun, gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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