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Rüdiger'den IŞİD ile adı geçen gazeteciye dava!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2024 21:25
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Real Madrid'in Alman milli oyuncusu Antonio Rüdiger ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB), tecrübeli futbolcunun sosyal medyadan yaptığı ramazan ayı paylaşımını terör örgütü IŞİD ile ilişkilendiren Alman gazeteci Julian Reichelt hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rüdiger'den IŞİD ile adı geçen gazeteciye dava!
Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Alman basınında yer alan haberlere göre Rüdiger ve DFB, Alman futbolcuyu söz konusu el hareketini işledikleri cinayetleri kutlamak için yapan teröristlere atıfta bulunmakla suçlayan Bild gazetesi eski müdürü Julian Reichelt hakkında yasal işlem başlattı.

Instagram hesabında, seccade üzerinde işaret parmağını havaya kaldırarak çektirdiği fotoğrafa yer veren Rüdiger, "Tüm Müslüman aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütünün söz konusu hareketi benimseyip kendi çıkarları için kötüye kullandığını vurgulayan Almanya İçişleri Bakanlığı ise hareketin bir inanç sembolü olarak anlaşılması ve kamu güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi gerektiğini açıkladı.

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