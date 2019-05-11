Rulo havluyu sırtına yerleştirdi ve uzandı! Nedeni ise inanılmaz!

Fena yakalandılar! Öyle bir şey yaptılar ki alay konusu oldular

Fena yakalandılar! Öyle bir şey yaptılar ki alay konusu oldular

Japon doktor Toshiki Fukutsudzi, 10 yıldan fazladır, duruş bozukluklarını düzeltmek için bir çözüm üzerinde çalışıyor. Kötü duruşu, sırt ağrılarını ve karın kaslarını geliştirmeye yönelik konuları ele aldığı kitabı basıldıktan sonra ülkesinde de ünlenmedi değil. Asya’da 6 milyondan fazla satılan kitabı ile Doktor Fukutsudzi pelvik bölgesi üzerinde kendi has bir teknikle tedavi uyguluyor ve tedavinin bel çevresindeki yağları yakmakta mümkün olduğunu belirtiyor. Bu tür tedaviler genelde inandırıcı bulunmaz, ancak tedavi o kadar ünlendi ki deneyenler faydasını gördüğünü söylüyor. Tedavinin ne olduğunu açıklamadan önce uyaralım: Böyle teknikleri kendi doktorunuza danışmadan sakın evde denemeyin.

Şimdi öğreneceğiniz yöntem sayesinde hiçbir ilaç yardımı almadan sırt ağrılarınızı hafifletebilir, düzenli bir şekilde yaparsanız onlardan kurtulabilirsiniz.

Söz konusu şiddetli ağrı ise özellikle de kronikleşen bir ağrıdan bahsediyorsak, herkes anında şifa yollarına başvurur. Hele ki ağrı kesiciler artık fayda etmiyorsa…

İşte sadece 5 dakikaya alan hem ağrıları azalttığı hem de yağları yaktığı iddia edilen o yöntem…

YÖNTEMİ UYGULAMA ŞEKLİ…

Sıradan bir havluyu rolu şeklinde yuvarlayın. Bir ip ya da lastik yardımıyla ortasından bağlayın ki şeklini kaybetmesin. Sert bir zemine sırt üstü uzanın. Yatak ve koltuk biraz yumuşak olabilir. Bu yüzden düz zemin tercih etmeniz önemli. Göbek seviyenizdeki kısmın tam arkası; sırtınıza doğru havluyu koyun.

Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın ve ayak parmak uçlarınızı birbirine değdirin. Kollarınızı esnetin ve avuç içinizi yere bastırın. Bu pozisyonda tam olarak 5 dakika bekleyin. Egzersiz başta biraz zorlasa da 5 dakika dayanmaya çalışın. Giderek kolaylaşacaktır.

En verimli şekilde sonuç almak için günde 3 kez birkaç hafta boyunca egzersizi tekrarlayın.



