Rum subay, seri kadın katili çıktı!

Ada'da şok etkisi yaratan cinayetler serisi, 15 Nisan pazartesi günü Mitsero köyünde bulunan eski maden ocağında 15.00 sularında bölgeyi gezen iki turist tarafından, çürümüş bir kadın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı.

Cesedin Mayıs 2018 tarihinde RMMO Subayı'nın evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipinli uyruklu Marry Rose'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan RMMO Subayı yeniden sorguya alındı.

RMMO Subayı, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Eşinden ayrı yaşayan ve iki çocuk babası olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 Mayıs 2018'de önce birlikte olduğu kadını öldürdüğünü, sonrasında ise olayı gören 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü söyledi.

BİR KADIN CESEDİ DAHA ÇIKTI

Metaxas'ın ifadelerinden yola çıkan polis, Mitsero köyünde terk edilmiş maden ocağında arama başlattı. Polis, 6 yaşındaki çocuğun cesedini ararken bir kadın cesedini daha buldu. Bunun üzerine Metaxas olay yerine götürüldü.

Polis ve RMMO Subaylarının gözetiminde konuşan Metaxas, başka kadınları da öldürdüğünü itiraf etti. Rum Subay, maden ocağında bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozano'ya ait olduğunu söyledi. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018'de internet aracılığıyla tanıştığını anlatan Rum Subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduğunu, bu sırada kadını boğduğunu" söyledi.