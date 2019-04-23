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Rum subay, seri kadın katili çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs'ta ortadan kaybolan Filipinli 35 yaşındaki Marry Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius'un katili, Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) görevli 38 yaşındaki Teğmen Nikos Metaxas'ın seri katil olduğu ortaya çıktı. Rum Subay'ın, en az iki kadını daha öldürdüğü ifade edildi.

Rum subay, seri kadın katili çıktı!

Ada'da şok etkisi yaratan cinayetler serisi, 15 Nisan pazartesi günü Mitsero köyünde bulunan eski maden ocağında 15.00 sularında bölgeyi gezen iki turist tarafından, çürümüş bir kadın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı.

Cesedin Mayıs 2018 tarihinde RMMO Subayı'nın evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipinli uyruklu Marry Rose'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan RMMO Subayı yeniden sorguya alındı.

RMMO Subayı, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Eşinden ayrı yaşayan ve iki çocuk babası olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 Mayıs 2018'de önce birlikte olduğu kadını öldürdüğünü, sonrasında ise olayı gören 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü söyledi.

BİR KADIN CESEDİ DAHA ÇIKTI

Metaxas'ın ifadelerinden yola çıkan polis, Mitsero köyünde terk edilmiş maden ocağında arama başlattı. Polis, 6 yaşındaki çocuğun cesedini ararken bir kadın cesedini daha buldu. Bunun üzerine Metaxas olay yerine götürüldü.

Polis ve RMMO Subaylarının gözetiminde konuşan Metaxas, başka kadınları da öldürdüğünü itiraf etti. Rum Subay, maden ocağında bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozano'ya ait olduğunu söyledi. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018'de internet aracılığıyla tanıştığını anlatan Rum Subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduğunu, bu sırada kadını boğduğunu" söyledi.

32 KAYIP KADIN ENDİŞESİ

Lozano'yu boğduktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladığını söyleyen Rum Subay Mataxas, "Kadının cesedini, önceki kurbanlarında olduğu gibi maden ocağındaki göle attığını" belirtti.

Rum basını Güney Kıbrıs'ta 32 kadının kayıp olduğunun açıklandığını, bu kadınların kaçının cinayete kurban gittiğinin de araştırıldığını yazdı.

AVUKATI: VAHŞETE ORTAK OLAMAM

Rum Subayı'nın seri katil olduğunun anlaşılması üzerine avukatı Elias Stefonou'nun da, "Bu dehşete avukatlık yapamam" diyerek savunmadan vazgeçtiği kaydedildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; amatör fotoğrafçılık yapan Metaxas, sahte profil hesaplarıyla yabancı kadınlarla iletişime geçiyordu. Genellikle Filipinli kadınları tercih ettiği belirlenen Metaxas'ın, öldürdüğü kadınların da fotoğraflarını çektiği öne sürüldü.


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rum subay Seri katil kadın katili

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