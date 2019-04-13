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Rumeli Feneri sessizliğe büründü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Balık av sezonunun bitimine 2 gün kala Rumeli Feneri barınağındaki balıkçılar sezonu kapattı. Av sezonunda çok hareketli olan balıkçı barınağının sessizliğe bürünmüş hali havadan görüntülendi.

Rumeli Feneri sessizliğe büründü

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala bazı balıkçılar gemilerini Rumeli Feneri'ne demirledi. Yüzlerce geminin yanaştığı limandaki teknelerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde av sezonunda genellikle boş olan barınağı yüzlerce geminin doldurduğu görüldü. Ayrıca bir çok gemi ve tekneler avlanmaya çıkmayacakları için motor ve ağlarının bakım ve onarımını yapmaya başladı. 15 Nisan av yasağı itibariyle sona erecek olan balık sezonunu kimi balıkçı için iyi, kimi balıkçı için ise kötü geçtiği ifade edildi.

“GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK”

Aylarca çalışıp emek veren Yusuf Tosun, "Güzel bir sezon geçirdik. Yorulduk, çalıştık ve emek verdik. Masraflar pahalı olduğundan dolayı balıklar da haliyle pahalıydı. Hava hep esti rüzgar çoktu. Bu yüzden burada avlanma olmadı. Ocak ayından sonra Sinop’taydık. Oralarda kaldık. Görüyorsunuz zaten biraz meşakkatli işler, biraz eziyetli işler ama hayırlısıyla sonuna geldik. Şimdi artık rayın temizliği motorun temizliğini yapıyoruz” dedi.

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“BALIKÇILIK ZOR BİR MESLEK”

İyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Erdal Kaba ise "Bizim yönümüzden iyi bir dönem geçti. Baya gayret ederek çalıştık. Balıkçılık gerçekten zor bir meslek. Geçen seneye oranla çok güzeldi. Bir şeyleri başardık. İnsanlara az sunduk ama balığı bazı yerlerde aradık. Bizim bölgelerimizde dip avcılığı yapan insanlar oluyor. O dip avcılığı yaptığı zaman balığın küçükleri ölüyor. Öldüğü zaman altı ay tezgahlara sunamıyoruz. Sahil güvenlik bu tür yerlere biraz daha önem verse Türkiye’de balıkçılık sektörü bitmez” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rumeli feneri balıkçı balık sezonu

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