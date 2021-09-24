Damatlara özel bir Rumeli lezzeti! İşte tüm detaylarıyla damat paçası tarifi

Balkanlar'daki Türklerin Rumeli'den gelirken beraberinde getirdikleri damat paçası, misafirlerinize bir ziyafet sofrası hazırlamanızı sağlayacak. Yöresel bir lezzet olan damat paçasını hem hazırlarken hem de yerken çok keyif alacaksınız. İşte o özel tarifin ayrıntıları...

DAMAT PAÇASI TARİFİ

MALZEMELER

Tavuğu Haşlamak İçin

6-8 adet tavuk baget

1 havuç

1 kuru soğan

8-10 tane karabiber

1 adet defne yaprağı

7-8 su bardağı su

Yufka İçin Malzemeler

3 adet yufka

Yarım su bardağı sıvı yağ

2-3 su bardağı tavuk suyu

Yoğurtlu Beşamel Sos İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı su

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 diş sarımsak

Tuz

Sosu İçin Malzemeler

Tereyağı

Pul biber

HAZIRLANIŞI

Tavuk bagetleri haşlarken:

Tavuk bagetleri tencerenin içerisine koyun.

İrice kesilmiş havuç ve soğanı da tencereye ekleyin.

Defne yaprağı, tane karabiber ve suyunu ilave ederek tavuklar yumuşacık olana kadar haşlayın.

Yufkayı hazırlarken:

Yufkaları 3 parmak genişliğinde parçalar halinde bölün.

Yufkaları üst üste gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin ve aralarına sıvı yağ sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika yufkaları kızartın.

Yoğurtlu beşamel hazırlarken:

Tencereye tereyağını koyarak güzelce eritin.

Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Ayrı bir kasede su, yumurta, yoğurt ve ince doğranıp ezilen sarımsağı tel çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Bu karışımı tencerenin içerisine yavaş yavaş ekleyin ve beşamel kıvamına gelene kadar pişirin.

Tüm malzemeleri birleştirirken: