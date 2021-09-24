Damatlara özel bir Rumeli lezzeti! İşte tüm detaylarıyla damat paçası tarifi

Balkanlar'daki Türklerin Rumeli'den gelirken beraberinde getirdikleri damat paçası, misafirlerinize bir ziyafet sofrası hazırlamanızı sağlayacak. Yöresel bir lezzet olan damat paçasını hem hazırlarken hem de yerken çok keyif alacaksınız. İşte o özel tarifin ayrıntıları...
MALZEMELER
Tavuğu Haşlamak İçin
6-8 adet tavuk baget
1 havuç
1 kuru soğan
8-10 tane karabiber
1 adet defne yaprağı
Yufka İçin Malzemeler
3 adet yufka
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yoğurtlu Beşamel Sos İçin Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı su
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta
1 diş sarımsak
Sosu İçin Malzemeler
Tereyağı
HAZIRLANIŞI
Tavuk bagetleri haşlarken:
Tavuk bagetleri tencerenin içerisine koyun.
İrice kesilmiş havuç ve soğanı da tencereye ekleyin.
Yufkayı hazırlarken:
Yufkaları 3 parmak genişliğinde parçalar halinde bölün.
Yufkaları üst üste gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin ve aralarına sıvı yağ sürün.
Yoğurtlu beşamel hazırlarken:
Tencereye tereyağını koyarak güzelce eritin.
Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Ayrı bir kasede su, yumurta, yoğurt ve ince doğranıp ezilen sarımsağı tel çırpıcı yardımıyla karıştırın.
Tüm malzemeleri birleştirirken:
Haşlanan tavukların etlerini didikleyin. Daha sonra tuz ve karabiber ekleyin ve kenara alın.
Fırında kızaran yufkaları çıkarın. Üzerine yaklaşık 4 kepçe tavuk suyu dökerek ıslatın.
Didiklediğiniz tavuk etlerini ıslattığınız yufkaların üzerine yerleştirin.
Son olarak üzerine yoğurtlu beşamel sosunu dökün.
Tekrar fırına alarak suyunu çekene ve beşamel hafif kahverengi bir renk alana kadar 7-8 dakika daha pişirin.
Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine pul biber ekleyerek kızdırın.
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