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Rumen basını yazdı: Başakşehir, Hagi'ye talip!

27.05.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumen basını, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin, Glasgow Rangers'de forma giyen oğlu Ianis Hagi'ye, Medipol Başakşehir'in talip olduğunu yazdı.

Rumen basını yazdı: Başakşehir, Hagi'ye talip!

Bu sezon İskoçya 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Rumen futbolcusu Ianis Hagi'yle alakalı önemli bir transfer iddiası geldi.

Rumen basınına göre Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Gheorghe Hagi'nin oğluna, Lazio ve Sevilla'nın yanı sıra Başakşehir de talip oldu. Hagi ise kendisi ve takım arkadaşlarıyla ilgilenen kulüplerin bulunmasını normal karşıladığını ancak şu anda tatil yaptığını, geleceğiyle ilgili kararı daha sonra vereceğini açıkladı.

Glasgow Rangers formasıyla bu sezon toplamda 45 maça çıkan Hagi, takımına 8 gol, 15 asistlik katkı sağladı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Başakşehir
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