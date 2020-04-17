SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.04.2020 09:12 | Son Güncelleme

Mircea Lucescu, Rumen basınına Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapmayı kabul etmediğini söyledi.

Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük göreve gelişiyle sportif direktörlük için adı geçen Mircea Lucescu, Rumen basınına yaptığı açıklamada bu görevi reddettiğini söyledi.

Mircea Lucescu, Rumen basınında Digisport'a yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörlük pozisyonu için Beşiktaş'ı reddettim. Temmuz'da ne olacağını göreceğiz. Biraz ara vermek zorunda kaldım ama neler olacağını gelecekte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN LUCESCU SORUSUNA NE YANIT VERMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sezon basın toplantısında Lucescu'nun sportif direktörlük görevine geleceği yönündeki iddialar hakkında, "Lucescu çok sevdiğim ve değer verdiğim bir isim. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, benim açımdan sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

(FUTBOL ARENA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Oğuzhan Özyakup kalmak istiyorOğuzhan Özyakup kalmak istiyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Dünya Neymar ve ailesini konuşuyor!

Dünya Neymar ve ailesini konuşuyor!

Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Gönlümüzdeki...

Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Gönlümüzdeki...

Yıldız isimden Galatasaray mesajı! "Döneceğim"

Yıldız isimden Galatasaray mesajı! "Döneceğim"

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray istedi Beşiktaş transfer ediyor!

Galatasaray istedi Beşiktaş transfer ediyor!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

Lucescu'dan Beşiktaş kararı

Beşiktaşlı eski futbolcu Amokachi, ülkesi Nijerya'da yardım dağıtıyor

Beşiktaşlı eski yıldız yardım dağıtıyor!

"Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor"

Oğuzhan Özyakup kalmak istiyor

Beşiktaş: Dorukhan Toköz'ün ayrıldığı haberleri doğru değil

Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklaması

Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.