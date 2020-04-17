Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük göreve gelişiyle sportif direktörlük için adı geçen Mircea Lucescu, Rumen basınına yaptığı açıklamada bu görevi reddettiğini söyledi.

Mircea Lucescu, Rumen basınında Digisport'a yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörlük pozisyonu için Beşiktaş'ı reddettim. Temmuz'da ne olacağını göreceğiz. Biraz ara vermek zorunda kaldım ama neler olacağını gelecekte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN LUCESCU SORUSUNA NE YANIT VERMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sezon basın toplantısında Lucescu'nun sportif direktörlük görevine geleceği yönündeki iddialar hakkında, "Lucescu çok sevdiğim ve değer verdiğim bir isim. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, benim açımdan sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

(FUTBOL ARENA)

