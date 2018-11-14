Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

39 yaşındaki Rus balıkçı Roman Fedortsov zamanının çoğunu balıkçılık yaparak harcıyor. Ancak Roman'ın yakaladığı bazı balıklar sofralarda yer almak yerine sosyal medya üzerinden yayılmaya başladılar. Roman bu fotoğrafların çoğunu Norveç ve Barents denizlerinden görüntülerken, bazılarını ise Atlantik Okyanusu kıyılarında görüntülüyor. Roman sıradışı hayvan türlerini keşfetmeyi gerçekten çok seviyor.
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