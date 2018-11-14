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Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 14.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

39 yaşındaki Rus balıkçı Roman Fedortsov zamanının çoğunu balıkçılık yaparak harcıyor. Ancak Roman'ın yakaladığı bazı balıklar sofralarda yer almak yerine sosyal medya üzerinden yayılmaya başladılar. Roman bu fotoğrafların çoğunu Norveç ve Barents denizlerinden görüntülerken, bazılarını ise Atlantik Okyanusu kıyılarında görüntülüyor. Roman sıradışı hayvan türlerini keşfetmeyi gerçekten çok seviyor.

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

"Çok Çirkinim, Ama Olsun"

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''Çizgi Film Karakteri Dragon Gibi Duruyor. Photoshop Yok''

2

''Korkutan Güzellik Avuçlarımda''

3

''Derinliklerden Gelen Güzellik''

4

''Eve İsteyen?''

5

''Dişler...Korkunç Dişler''

6

"Önemli Olan Doğru Perspektifi Seçmek"

7

"Bu Psolus Phantapus! Derinliklerden Gelen Gerçek Cool Adamlar"

8

''Fotoğrafı Yaklaştırın ve Bu Üzgün Gözlere Bir Bakın''

9

''Ürkek İnsanların Bakmaması Daha iyi Olur''

10

''Chimaera''

Chimaera

''Doğuştan Katil''

12

''Fantastik Dörtlü. Bu Balıkları Seviyorum''

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''Yaratıkları İcat Etmeye Gerek Yok, Doğa Zaten Bunu Yapıyor.''

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''Farklı Renklerdeki Lumpfish''

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Anahtar Kelimeler:
balık balıkçı rus

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